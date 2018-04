Der einstige Party-Prinz Harry (33) wird sesshaft! In seiner Verlobten Meghan Markle (36) hat der Blaublüter die große Liebe gefunden, für die er scheinbar bereit ist, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Am 19. Mai werden sich der Bruder von Prinz William (35) und die Schauspielerin auf Schloss Windsor in London das Jawort geben. Wahrscheinlich wird dort noch mit einem Gläschen angestoßen, über den Durst wird der Rotschopf aber anscheinend nicht mehr trinken. Für seine Liebste möchte er nämlich die Finger vom Alkohol lassen.

In seiner Vergangenheit war der 33-Jährige dafür bekannt, ein Freund des prickelnden Spaßmachers zu sein. Eine Quelle verriet jetzt jedoch dem People-Magazin: "Harrys Trinktage sind vorbei." Dem Anschein nach wurde die frühere royale Skandalnudel sowieso nach ihrer Zeit bei der Armee ruhiger und hätte nur auf ihre Auserwählte gewartet. "Alle seine besten Freunde haben sich niedergelassen und haben Kinder, also hatte er auch weniger Leute, mit denen er ausgehen konnte", berichtete der Insider weiter. Auch im Buch Prince Harry: The Inside Story von Adelsexperte Duncan Larcombe wurde bereits offenbart, dass er seine wilden Zeiten hinter sich lassen wolle: "Er wollte unbedingt heiraten und glücklich sein."

Für seinen Schatz hat Harry aber nicht nur mit dem Alkohol abgeschlossen: Für sie wurde er auch rauchfrei und hat ein striktes Sportprogramm mit Personal-Trainer. "Er holt sich seinen Soldatenkörper zurück", verriet ein Informant dem Mirror.

Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei einem Event in Belfast

Chris Jackson / Getty Meghan Markle und Prinz Harry in Edinburgh

Owen Humphreys - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry in Edinburgh

