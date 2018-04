Eine Frau zwischen zwei Männern! Felix von Jascheroffs (35) GZSZ-Rolle John Bachmann hat sein Herz an Kollegin Shirin Akinci (gespielt von Gamze Senol, 25) verloren. Das Problem: Die ehemalige Klubbesitzerin ist – was lange Zeit niemand wusste – seit acht Jahren verheiratet. Ihr Ehemann Erik Fritsche (Patrick Heinrich, 32) sitzt allerdings im Gefängnis. Nichtsdestotrotz liebt die Deutsch-Türkin ihren kriminellen Göttergatten heiß und innig. Haben John und sie also keine gemeinsame Zukunft? "John und Shirin werden sich auf jeden Fall irgendwann näherkommen. Wie das aber aussehen wird, ob das eher freundschaftlich oder in eine andere Richtung geht, das bleibt erst einmal geheim", erklärt Soapstar Gamze im Promiflash-Interview.



