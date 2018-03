Jetzt wird es spannend bei GZSZ! Immer wieder kommen und gehen Charaktere, doch dieser Neuzugang hat es in sich und wird den Kolle-Kiez garantiert aufmischen. Patrick Heinrich übernimmt ab Mitte März die Rolle des impulsiven, besitzergreifenden, aber auch charmanten Erik Fritsche. Erik sitzt derzeit im Knast und hat eine ganz besondere Überraschung im Gepäck: Er ist der Ehemann von Shirin (Gamze Senol), die eigentlich bislang als Single galt. In einem Interview gab Schauspieler Patrick nun aufregende Details zu seiner Rolle preis – und erzählte, mit welcher Herausforderung er am ersten Drehtag zu kämpfen hatte.

Eigentlich bandelt Shirin in der Serie momentan mit Geschäftspartner John Bachmann (Felix von Jascheroff, 35) an, doch siehe da: Die quirlige Türkin ist verheiratet! Ihr Mann sitzt wegen eines Bankraubs hinter Gittern und wurde bisher mit keinem Wort erwähnt. "Ich muss sagen, Erik ist so jemand, der stark in der Gesellschaft aneckt, aber nicht per se ein böser Mensch ist. Ich denke, dass seine Absichten gut sind. Sein Temperament bringt ihn öfter mal in Situationen, in die er eigentlich gar nicht hingehört", beschrieb Patrick seine neue Rolle im RTL-Interview. Weitere Details zur Handlung behielt der 33-Jährige allerdings noch für sich.

Dafür plauderte der Wahlberliner noch ein bisschen aus dem Nähkästchen und schwärmte von seinem ersten Drehtag: "Mein erster Tag am Set war tatsächlich durchweg cool und hat massiven Spaß gemacht, obwohl ich anfangs überraschenderweise doch sehr aufgeregt war, weil die erste Szene, die ich zu spielen hatte, ein Kuss mit Shirin war." Wie es mit dem Paar weitergeht, sehen die Zuschauer ab 12. März bei RTL.

MG RTL D Patrick Heinrich als Erik Fritsche

Anzeige

RTL John Bachmann (gespielt von Felix von Jascheroff) und Shirin Akinci (Gamze Senol) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D Patrick Heinrich und Gamze Senol bei GZSZ

Anzeige

Freut ihr euch auf den Neuzugang? 1711 Stimmen 1259 Total! Das wird eine spannende Geschichte. 452 Nee, muss ich nicht haben.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de