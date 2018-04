Bei Das perfekte Dschungel-Dinner versuchen sich die vier Dschungelcamper Natascha Ochsenknecht (53), Ansgar Brinkmann (48), David Friedrich (28) und Giuliana Farfalla (21) am Herd – na ja, Letztere lässt eher machen. Denn das Model kann laut eigener Aussage nicht kochen und will das deshalb auch gar nicht versuchen. Stattdessen übernimmt das ihr Nachbar Egon, in dessen Haus übrigens auch das Dinner der ehemaligen GNTM-Kandidatin stattfindet. Mit ziemlich fragwürdigen Aussagen spaltet Giuliana mit ihrem "Koch"-Auftritt das Netz!

Warum das Abendessen nicht in ihrem Heim stattfindet, erklärt Giuliana zunächst so: "Bei mir zu Hause funktioniert es einfach nicht. Meine Mom ist sozusagen indirekt dagegen, da sie eine Putzkrankheit hat." Scheint dem Model aber auch irgendwie recht zu sein. Sie lässt da lieber Egon alles übernehmen – und zwar wirklich ALLES! "Ich habe gutes Personal. Es ist nur schwer zu finden. Und da sag mal jemand Models sind dumm." Was ist das denn für eine Aussage?

Auch die Twitter-Gemeinde geht angesichts des Verhaltens der jungen Frau auf die Barrikaden. Die User fragen sich in erster Linie, was genau mit Giuliana nicht stimmt: "Dann hätte sie auch bis abends pennen können, wenn sowieso alle anderen für sie arbeiten", "Kurze Frage: Was kann Giuliana eigentlich?" und "Nächstes Jahr heißt das Format dann 'Das Perfekte Nachbar-von-Leuten-die-wo-mal-im-Dschungelcamp-waren Dinner'", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare. Was Giuliana wohl dazu sagt? Der ist es wahrscheinlich einfach nur total egal...

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Giuliana Farfalla, Natascha Ochsenknecht und David Friedrich beim Dschungel-Dinner

MG RTL D / picture alliance/ Daniel Schoenen Ansgar Brinkmann, Natascha Ochsenknecht, David Friedrich und Giuliana Farfalla beim Dschungel-Dinner

WENN.com Giuliana Farfalla am Frankfurter Flughafen

