Darauf haben die Määädels so lange gewartet! In den vergangenen Wochen durften die Anwärterinnen auf den Titel Germany's next Topmodel bereits einige Male die Koffer packen und wieder ausräumen: Aus dem eigenen Zuhause ging es in die Strandbungalows der Karibik und anschließend in die Teamhäuser in Los Angeles. Jetzt können sich die Nachwuchsmodels aber endlich von ihren Gemeinschaftszimmern inklusive Stockbetten verabschieden: Heidi Klums (44) Schützlinge ziehen in die luxuriöse Modelvilla ein!

Ab jetzt geht es richtig los: Wie der erste Teaser der Show bereits zeigt, haben die Laufsteg-Beautys diese Woche allen Grund zur Freude. Stolz präsentiert Modelmama Heidi ihren Küken nach dem Motto "Surprise, Surprise!" das schicke Anwesen – Kreischalarm ist in dieser Folge vorprogrammiert! Enthusiastisch stürmen Klaudia Giez (21), Toni (18) und ihre Konkurrentinnen in das weiße Gebäude und reservieren mit ihrem Gepäck ihre Zimmer. Neben jeder Menge Platz und Luxus warten dort auch zahlreiche Geschenke auf Team Thomas und Team Michi.

Zu der großen Wohn-Überraschung gesellt sich jedoch noch eine weitere, eher unangenehme Begebenheit: Bei der emotionalen Entscheidung im Disney-Look müssen in der zehnten Episode gleich zwei Mädchen ihren Traum vom Titelgewinn aufgeben. So rollen schon im Trailer bei Brasilianerin Bruna Rodrigues (24) die Tränen – ob es die schöne Brünette wirklich trifft?

Christopher Polk/Getty Images Heidi Klum

Anzeige

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally, Sara und Klaudia in Hollywood

Anzeige

Instagram / bruna.topmodel.2018 Bruna Rodrigues, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de