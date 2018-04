Lady Gaga (32) hat allen Grund zum Feiern. Vor sagenhaften zehn Jahren erschien ihre Debüt-Single "Just Dance" – am 08. April 2008 flimmerte die damalige Newcomerin im zarten Alter von 22 Jahren zum allerersten Mal über die TV-Bildschirme der Welt. Etliche Top-Hits, Preise und krasse Outfits später darf sie auf eine Karriere zurückblicken, die ihresgleichen sucht. Auch wenn Gaga mittlerweile für ruhigere Songs und edlere Looks bekannt ist, lieben die Fans sie nach wie vor für ihr wildes Image.



