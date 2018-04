Dass Reality-Sternchen Katie Price (39) ein loses Mundwerk hat, ist längst kein Geheimnis mehr. Noch vor Kurzem enthüllte die Britin eine Anekdote über einen ihrer zahlreichen Beauty-Eingriffe, der selbst ihre Kinder verschreckte. Jetzt rückt das Model mit einem weiteren Geständnis raus: Zu ihrem Ex-Mann Peter Andre (45) hat sie nur noch sporadisch Kontakt und wenn, dann nur im Gruppenchat mit seiner neuen Gattin.

Ärztin Emily MacDonagh ist seit 2015 die Ehefrau des "Mysterious Girl"-Sängers. Wie Katie in einem Interview mit dem Magazin OK! verriet, lese Emily alle Textnachrichten zwischen ihr und ihrem Verflossenen mit: "Anscheinend will er mir nicht schreiben, ohne dass Emily mit im Chat ist." Ist etwa Eifersucht der Grund für diese Maßnahme? Katie meint dazu: "Es ist einfach merkwürdig, wenn man bedenkt, dass man so viele Jahre mit jemandem zusammen war und diese Person dann plötzlich ganz anders ist und die komplette Beziehung sich verändert."

Die heute 39-Jährige und der Musiker lernten sich 2004 während ihrer Teilnahme an der Reality-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", dem britischen Pendant zum Dschungelcamp, kennen und lieben. Im September 2005 heiratete das Paar im englischen Hampshire und trennte sich knapp fünf Jahre später. Aus der Ehe stammen die beiden Kinder Princess Tiaamii und Junior Savva Andre (12).

Jeff Spicer/Getty Images Emily MacDonagh und Peter Andre auf dem The Caudwell Children Butterfly Ball

Tabatha Fireman/Getty Images Katie Price mit ihren Kindern Princess (links) und Junior (rechts)

Gareth Cattermole/Getty Images Peter Andre und Katie Price im The Soho Hotel in London, 2009

