In der Jubiläumsstaffel von Let's Dance im vorigen Jahr kämpfte das Model Ann-Kathrin Brömmel (28) an der Seite ihres Tanzpartners Sergiu Luca (35) um den begehrten Titel des Dancing Stars 2017. Während dieser Zeit erreichten die brünette Beauty erschütternde Neuigkeiten: Bei ihrem Freund und zukünftigen Ehemann, Nationalkicker Mario Götze (25), war eine seltene Stoffwechselkrankheit diagnostiziert worden. Wie bewegend diese Zeit für seine Auserwählte war, verriet diese jetzt.

Gegenüber red. enthüllte die 28-Jährige, wie emotional die Zeit, in der Mario kein Fußball mehr spielen durfte, für das Paar war: “Es ist nie schön zu sehen, wenn es dem Partner nicht gut geht. Das geht einem sehr nahe! Wir sind beide daran gewachsen, vor allem er. Und es ist ja zum Glück alles gut gegangen!" Um sich etwas abzulenken, habe der Sportprofi jedem einzelnen "Let's Dance"-Training seiner Liebsten beigewohnt. Die beiden verbrachten folglich mehr Zeit miteinander als üblicherweise.

Ann-Kathrin schied in der fünften Folge der RTL-Tanzshow aus und arbeitet aktuell an ihrer eigenen Bikinikollektion. Ihr Gemahl in spe spielt längst wieder für Borussia Dortmund, worüber sich auch sein Schatz freut. "Es sei schön zu sehen, dass er jetzt wieder das macht, was ihn glücklich macht", beteuerte das Model.

Florian Ebener/Getty Images Sergiu Luca und Ann-Kathrin Brömmel bei "Let's Dance"

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for PEOPLE Ann-Kathrin Brömmel bei den People Style Awards

Anzeige

Matthias Hangst/Getty Images Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze während der UEFA Europameisterschaft 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de