Schock und Trauer sitzen auch bei Prinzessin Victoria von Schweden (40) nach wie vor tief! Am 7. April 2017 erstarrten Schweden und der Rest der Welt in Fassungslosigkeit, als ein Attentäter mit einem gestohlenen Lastkraftwagen in die Stockholmer Innenstadt fuhr. Fünf Menschen wurden damals in den Tod gerissen, 14 weitere zum Teil schwer verletzt. Bei einem Benefizkonzert zeigte sich die Prinzessin noch immer zutiefst betroffen – und spiegelte damit auch die Gefühle ihres Volkes wider!

Das schwedische Volk und die Königsfamilie versammelten sich am Samstag, um gemeinsam den Opfern des Terroranschlags vor einem Jahr zu gedenken. Die Zeremonie, bestehend aus einem Konzert und einem Gottesdienst, bewegte alle Beteiligten – einschließlich Prinzessin Victoria, die neben den Rettungskräften saß, die damals im Einsatz waren. Die Thronfolgerin rang sichtlich mit der Fassung und schaute immer wieder auf den Boden vor sich. Zur seelischen Unterstützung hielt ihr Mann, Prinz Daniel (44), ihre Hände die ganze Zeit über fest umschlungen.

Diese Szene zeigt wieder einmal, wie groß die Liebe zwischen Victoria und ihrem Daniel ist: Er gibt ihr in schweren Stunden nicht nur Kraft, sondern auch den nötigen Halt. Seine Liebste fühlt sich dadurch wiederum sicher genug, um die Emotionalität zu zeigen, die die Schweden so an ihr lieben.

Getty Images Europe Prinzessin Victoria von Schweden gedenkt den Opfern des Terroranschlags im April 2017

Anzeige

Getty Images Europe Prinzessin Victoria von Schweden und ihr Mann Prinz Daniel bei einer Trauerfeier

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de