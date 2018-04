Er war die Überraschung des Abends – Roman Lochmann (18) tanzte am vergangenen Freitag seiner Let's Dance-Konkurrenz davon! Sage und schreibe 22 Punkte konnte der YouTuber gemeinsam mit Katja Kalugina absahnen. Auf den Lorbeeren möchte sich der 18-Jährige allerdings nicht ausruhen und so ging's gleich mit dem Training weiter – schließlich will er für seinen bereits ausgeschiedenen Bruder Heiko weiterkämpfen. Doch ob das so etwas wird? Anstatt sich wie seine Tanzpartnerin Katja für das Training aufzuwärmen, machte Roman in seiner Instagram-Story lieber Faxen.



