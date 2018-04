Was für ein gelungener Auftritt! In der letzten Let's Dance-Folge musste Roman Lochmann (18) für seinen Slow Fox heftige Kritik von der Jury einstecken. Von den harschen Sprüchen ließen sich der Web-Star und Profitänzerin Katja Kalugina aber nicht unterkriegen: Sie trainierten noch härter! Die verschwitzen Stunden im Studio haben sich für das Power-Couple ausgezahlt: Sie wurden jetzt in der heutigen Show mit Lob überhäuft!

Mit ihrem Jive zu "Ab in den Süden" rissen der YouTuber und Katja nicht nur die Zuschauer und Romans Oma, die ebenfalls im Saal ist, von den Sitzen: Auch Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) wussten gar nicht mehr wohin mit der ganzen Begeisterung! "Das sind diese magischen Momente bei 'Let's Dance'", strahlte die schwangere Motsi. Ihr Kollege Jorge war sich sicher: "Du hast deine Oma heute stolz gemacht! [...] Ich finde, du hast ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt." Diesen positiven Worten konnte auch der sonst härteste Kritiker nur zustimmen: "Was für mich wichtig war: Ihr habt miteinander getanzt und hattet mega Spaß", stellte Llambi fest.

Die Ausbeute: stolze 22 Punkte! In der vergangenen Ausgabe konnte Roman und Katja nur 13 Punkte ergattern – eine enorme Steigerung also! Die zwei sind aber nicht die einzigen, die einen Sprung

gemacht haben: Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35) bekamen für ihren Paso Doble 26 Punkte – neun mehr als in der letzten Folge.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2017

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images Katja Kalugin und Roman Lochmann in der 2. Folge von "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei "Let's Dance"

Anzeige

Wie hat euch Romans Auftritt gefallen? Richtig gut! Hat mir nicht gefallen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de