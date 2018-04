Es ist wieder so weit: Bei Deutschland sucht den Superstar geht es endlich in die heiße Phase – die Mottoshows starten bereits kommenden Samstag. Zehn Nachwuchssänger haben sich qualifiziert, doch wer ist für die Promiflash-Leser schon jetzt der Favorit? In einer Fan-Umfrage gibt es da schon eine klare Tendenz: Mit großem Abstand liegt die 16-jährige Marie Wegener (16) mit knapp 32,2 Prozent aller Stimmen vorne. Direkt dahinter: Maurer Michel Troug (19,5 Prozent) und Powerfrau Janina El Arguioui (13,7 Prozent). Schwarz sehen die Zuschauer allerdings für Kandidatin Emilija Mihailova. Die TV-Schönheit bekommt mit knapp 2,3 Prozent die wenigsten Stimmen. Ob sie aber auch wirklich als Erste in Liveshow eins das Handtuch werfen muss?



