Die Top Ten stehen fest! Dieter Bohlen (64) und Kollegen suchen bei DSDS mal wieder nach dem neuen Superstar – und sie kommen ihrem Ziel auch immer näher. Als nächstes beginnen die Liveshows. Zehn Nachwuchs-Sänger haben die Jury in der vergangenen DSDS-Folge von sich überzeugt und qualifizierten sich so für die Endphase der Castingshow. Aber wer von ihnen kann am Ende den Sieg ergattern?

In der letzten Recall-Runde mussten die Gesangstalente im direkten Battle gegeneinander antreten. Dabei dürfte vor allem Kellnerin Mia Gucek mit ihrem Katastrophen-Auftritt für negative Reaktionen bei den TV-Zuschauern gesorgt haben. Doch trotz einer überaus schlechten Jury-Kritrik packte sie den Sprung in die Mottoshows. Kandidatin Emilija Mihailova kam bei den Fans der Show ebenfalls nicht allzu gut an. Angeblich soll sie mit ihrem Aussehen bei der Jury mehr gepunktet haben als mit ihrem Gesangstalent – kein gutes Vorzeichen für die nächsten Entscheidungen. Die 16-jährige Marie Wegener wird das Küken bei den Live-Auftritten sein. Sie ist die einzige Kandidatin, die unter 20 Jahre alt ist.

Auch Giulio Arancio, Isa Martíno, Janina El Arguioui, Lukas Otte, Mario Turtak, Michael Rauscher und Michel Truog werden nun bei den Mottoshows um den Titel kämpfen. Ab der nächsten Folge bestimmt das Publikum, wer den Traum vom DSDS-Sieg weiter träumen darf. Wer ist euer Favorit bei DSDS? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mia Gucek, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Emilija Mihailova, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Marie Wegener, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Giulio Arancio, DSDS-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Isa Martíno, DSDS-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Janina El Arguioui, DSDS-Kandidatin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Lukas Otte, DSDS-Kandidati 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Mario Turtak, DSDS-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michael Rauscher, DSDS-Kandidat 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Michel Truog, DSDS-Kandidat 2018



