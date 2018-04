Ist das der eindeutige Beweis? Erst am Sonntagabend sorgten diese News für große Spekulationen: Kickerspross Brooklyn Beckham (19) wurde knutschend mit Lexi Wood gesichtet – und das, obwohl der 19-Jährige bis zuletzt mit Schauspielerin Chloë Grace Moretz (21) zusammen war! Auch wenn es nach den Kussfotos noch kein offizielles Trennungsstatement gab, scheint die "Bad Neighbors 2"-Darstellerin die Gerüchte um ein Liebes-Aus nun anzufeuern – und sogar einen Seitensprung anzudeuten!

Alles weist daraufhin: In ihrer Instagram-Story postete die 21-Jährige nun einen verdächtigen Screenshot, der die bei ihr abgespielte Musik zeigt. Mit dem Track "Be Careful" von Cardi B scheint die Blondine auf andere Gedanken kommen zu wollen. Doch betrachtet man die Lyrics, so scheint Chloë nicht ein mögliches Beziehungsende zu verarbeiten, sondern auch einen Fehltritt des ältesten Beckham-Spross! "Sei vorsichtig mit mir, weißt du, was du tust? Weißt du, wessen Gefühle du verletzt?", heißt es in dem Song, der von einer Frau handelt, die vermutet, dass ihr Mann sie betrügt. Aber entsprechen diese Zeilen auch dem Gemütszustand der Amerikanerin?

Für das Power-Pärchen wäre der Schlussstrich nicht der erste Cut in ihrer jungen Liebe: Die Turteltauben hatten sich 2014 kennen- und lieben gelernt. Nach nur kurzer Zeit war die Romanze jedoch zerbrochen und nur wenig später wieder aufgeflammt. Was sagt ihr: Ist das das endgültige Finale ihrer süßen Beziehung? Stimmt unten ab.

Dia Dipasupil / Getty Chloë Grace Moretz in einem Outfit von Victoria Beckham

WENN.com Brooklyn Beckham und Chloë Grace Moretz in Los Angeles

Nancy Rivera / Splash News Brooklyn Beckham und Chloë Moretz bei den 31. FN Achievement Awards

