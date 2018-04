Eine Menge TV-Präsenz! Iris Mareike Steen (26) ist eine der diesjährigen Let's Dance-Kandidatinnen und außerdem bei GZSZ zu sehen. Ihre Rolle Lilly Seefeld befindet sich mitten in einer riesigen Story rund ums Thema sexuelle Belästigung. Das bedeutet intensive Drehtage und zur gleichen Zeit viel Training, oder? Im Promiflash-Interview erzählte die 26-Jährige: "GZSZ wusste von Anfang an davon. Ich musste mir auch von denen das Go holen, dass das wirklich klappt. Ich bin dafür reduziert." Iris kann sich also in Ruhe auf "Let's Dance" konzentrieren – ihre Geschichte in der Daily Soap ist eh längst im Kasten, weil die Dreharbeiten zwei Monate im Voraus stattfinden.



