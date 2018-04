Wie die Zeit rast! Schon über sieben Monate ist es her, dass Alena Fritz (28) ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Im August 2017 hießen das Model und Ex-Fußballer Clemens Fritz (37) ihr Töchterchen im Leben willkommen. Das Gesicht des Nachwuchses wird zwar streng geheim gehalten, kleine Details aus dem Familienalltag geben die Fritzens jedoch immer wieder preis. Dieses Mal: ein rührender Rückblick von schwangeren Zeiten!

In ihrer Instagram-Story teilte Alena jetzt zwei Strand-Pics und schwärmte: "Ich habe diese Zeit so, so, so sehr geliebt!" Die Schnappschüsse stammen aus ihrer Schwangerschaft. Auf einem Pic kniet die 28-Jährige im Sand. Die Hände sind behutsam auf ihrem Mini-Babybauch platziert. Das zweite Bild zeigt, wie glücklich dieser Lebensabschnitt für Alena und Clemens gewesen sein muss. Braun gebrannt und voller Sand sitzen die beiden bei untergehender Sonne am Strand. Auf dieser Aufnahme hält die Schönheit das Gesicht ihres Liebsten in den Händen. Romantik pur!

Die Fritzens hüten ihr Privatleben wie ihren Augapfel, denn sie posten nur das im Netz, was sie auch wirklich mit der Öffentlichkeit teilen wollen. Der Name der kleinen Maus ist bisher ein Geheimnis. Was haltet ihr von Alenas Rückblick? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / alena.fritz Alena Fritz, Model

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena und Clemens Fritz mit ihrer gemeinsamen Tochter

Anzeige

WENN Clemens Fritz und Alena Gerber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de