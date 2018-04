Im letzten Jahr überraschte sie ihre Fans mit einem völlig neuen Look: Allem Jugendwahn zum Trotz bezauberte Moderatorin Birgit Schrowange (60) über Nacht mit grauem Naturhaar. Damit machte sie anderen Frauen Mut, zu ihrem Alter zu stehen. Letzten Samstag wurde der TV-Star 60 Jahre alt und ließ sich auf Mallorca freudig feiern. Mit von der Partie war auch Birgits neue Flamme. Für alle, die – wie sie selbst – über 50 sind und ihre Hoffnung auf einen neuen Partner längst aufgegeben haben, hat sie einen besonderen Geheimtipp.

Im Interview mit dem Nachrichtenportal spot on news sprach die charismatische Schönheit nicht nur übers Altern, sondern auch über die Liebe. Mit aufmunternden Worten richtete sie sich an diejenigen, die sich auch im Alter noch verlieben wollen: "Es ist wirklich schwierig, den passenden Partner zu finden. Die Guten sind meistens vergeben. Man sollte einfach nie die Hoffnung aufgeben und versuchen, positiv durchs Leben zu gehen. Natürlich ist es auch wichtig, aktiv zu bleiben. Vor dem Fernseher läuft einem der Richtige nicht über den Weg."

Was als Urlaubsflirt begann, ist etwas herrlich Ernstes geworden. Nachdem es neun Jahre lang solo unterwegs war, hat sich das RTL-Gesicht auf eine Beziehung eingelassen. Der Auserwählte heißt Frank Spothelfer, lebt in der Nähe von Zürich und ist Geschäftsführer eines US-Konzerns. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, in die Schweiz zu ziehen, antwortete die 60-Jährige: "Grundsätzlich kann ich mir alles vorstellen. Die Schweiz ist ein wunderschönes Land. Ich könnte mir aber auch vorstellen, zwischen Mallorca und Zürich zu pendeln."

Instagram / birgit.schrowange Birgit Schrowange

Andreas Rentz/Getty Images Birgit Schrowange bei der Bambi-Verleihung 2017

Andreas Rentz/Getty Images Birgit Schrowange und Frank Spothelfer beim Deutschen Fernsehpreis 2018

