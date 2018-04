Bald wird wieder wild geflirtet im TV. Am 9. Mai startet die neue RTL-Kuppelshow Bachelor in Paradise. Hier suchen ehemalige Kandidaten der Formate Der Bachelor und Die Bachelorette in paradiesischer Urlaubsidylle auf einer thailändischen Insel die große Liebe. Moderator Florian Ambrosius (42) ist zwar dabei, aber nicht auf der Suche. Der Hottie leitet durch die Show auf der Badeinsel und freut sich sehr auf diese Aufgabe.

Gegenüber RTL zeigte sich der gebürtige Lübecker voller Vorfreude auf die Sendung: "Hier in Thailand werden die Frauen und Männer in einem traumhaften Ressort zusammenwohnen und unvergessliche Dates erleben", schwärmte der Moderator über die Bedingungen vor Ort. Die Zuschauer kennen den 42-Jährigen vor allem aus der TV-Morningshow "Guten Morgen Deutschland". Nun berichtet Florian für kurze Zeit anstelle von tagesaktuellen Nachrichten über heiße Liebesgeschichten.

In der Datingshow werden vermutlich nicht nur romantische Gefühle, sondern auch reichlich Wut dabei sein. Denn Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) trifft hier gleich auf zwei Frauen, die er 2015 in dem Reality-TV-Format noch verschmähte. Werdet ihr euch "Bachelor in Paradise" anschauen? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / florianambrosius Florian Ambrosius, TV-Moderator

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Kandidaten von "Bachelor in Paradise" 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de