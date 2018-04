Wird unter Palmen abgerechnet? Seit Dienstagabend stehen ganz offiziell die ersten Kandidaten für Bachelor in Paradise fest – und auch Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (31) sucht in dem Kuppelformat für Dating-Alumni wieder nach der großen Liebe. Die abenteuerliche Reise könnte für den Bachelor von 2015 jedoch ziemlich unangenehm werden: Der Fitnesstrainer trifft am weißen Strand von Thailand auf gleich zwei verschmähte Ladys seiner TV-Staffel!

Dieses Wiedersehen wird besonders spannend: Auf der offiziellen Webseite der neuen Show werden nun die ersten Knutschteilnehmer präsentiert – und aus Olis einstiger Schar an Anwärterinnen packt neben Pamela Gil Marta auch Carolin Ehrensberger ihren Bikini ein. Besonders mit Letzterer dürfte die Begegnung eher kühl ausfallen: Ihr angebeteter Adonis servierte sie im großen Finale für Liz Kaeber (25) ab. Oli scheint die Romanze zu Carolin allerdings noch einmal auflammen lassen zu wollen. "Ich hoffe, die eine oder andere sucht auch eine zweite Chance!", deutet der 31-Jährige in einem Kurz-Clip an. Wünscht er sich etwa insgeheim eine Versöhnung mit der Blondine?

Seine andere "Ex" Pamela hingegen dürfte die Krallen im Kampf um den Neu-Single direkt ausfahren – schließlich konnte die gebürtige Dominikanerin ihren Exit in der zweiten Nacht der Rosen nicht nachvollziehen: "Den Oli konnte ich damals auch nicht überzeugen, was ich echt nicht verstehen kann, weil ich echt ein unkomplizierter Mensch bin!" Ob die heiße Brünette sich den Rheinländer schnappen wird – oder sonnt sich Caro in sein Herz? Teilt eure Meinung in unserer Umfrage!

RTL Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne

Anzeige

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger, Teilnehmerin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Marta, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de