Brooklyn Beckhams (19) vermeintliche Fremdknutscherei mit Model Lexi Wood löste im Netz einen wahren Shitstorm aus. Zeigte die Züngelei doch deutlich, wie es um die Beziehung mit seiner On-Off-Freundin Chloë Moretz (21) steht: ziemlich schlecht! Die Fangemeinden beider Parteien ließen ihren Ärger über Social Media freien Lauf. Jetzt deutete der 19-Jährige an, dass die harsche Kritik der Fans nicht spurlos an ihm vorübergeht.

Der Fotografiestudent gab auf Instagram einen Hinweis, dass er mit dem schweren Social-Media-Gegenschlag der Fans zu kämpfen habe – und zwar mit einem Like! Ein Foto auf einer Fanpage, das ihn als kleinen Jungen weinend neben Mama Victoria (43) zeigt und die Bildunterschrift trägt: "Chloës Fans attakieren Brooklyn Beckham" gefällt neben etlichen Followern auch dem Teenie-Schwarm selbst. Das ist die erste, wenn auch indirekte, Reaktion des 19-Jährigen, seitdem die Fotos der Fremdzüngelei in einem Tattoo-Studio in West Hollywood das Netz überfluteten.

Auch eine Insta-Story seiner Ex könnte bereits eine Anspielung auf das Beziehungsende und einen möglichen Seitensprung gewesen sein. Dort postete die 21-Jährige einen Screenshot, auf dem zu sehen war, dass sie den Song "Be Careful" von Cardi B hört. Und dessen Lyrics sprechen eine eindeutige Sprache. Lexi Wood hingegen scheint sich aus der Social-Media-Kritik nicht viel zu machen. Sie postete kürzlich selbstbewusst: "Ein Kuss reicht, um sich in mich zu verlieben."

Jeff Spicer / Getty Images Brooklyn Beckham bei der Serpentine Gallery Summer Party

Pablo Cuadra/Getty Images Brooklyn Beckham bei einem Pull&Bear-Event in Naron

Valerie Macon/AFP/Getty Images Brooklyn Beckham und Chloë Moretz bei der Premiere von "Bad Neighbors 2"

