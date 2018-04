Seit über zwei Jahren gehen Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Das Paar ist total happy, der Österreicher zieht sogar aus seiner Heimat zu seiner Freundin nach Berlin. Denkt man da dann nicht vielleicht schon an Nachwuchs? Promiflash fragt bei der Nacktschnecke nach: "Mein Freund würde am liebsten jetzt direkt schon ein Kind haben. Der hat gesagt: 'Ach, wollen wir nicht jetzt direkt ein Kind machen?'" Bei dem Thema sind sich die beiden Turteltauben aber offenbar nicht so einig, Micaela hat nämlich noch so überhaupt keine Lust auf ein Baby!



