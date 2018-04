Ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter? Stimmt gar nicht! Rapper Kanye West (40) und Ehefrau Kim Kardashian (37) verziehen auf offiziellen Bildern grundsätzlich keine Miene. Ihre Mundwinkel bewegen sich keinen Zentimeter nach oben, selbst wenn ihre Kinder North (4), Saint (2) und Chicago dabei sind. Doch dann sind die beiden überhaupt nicht schlecht gelaunt, wie jetzt herauskam. Im Gegenteil! Für die strengen Antlitze des Musikers und des Reality-TV-Stars gibt es gute Gründe.

Kanyes Argument für das sogenannte "Resting Bitch Face" ["Ruhendes Fiesgesicht", Anm. d. Red.]: Ein ernstes Gesicht sieht auf Fotos einfach herrlich königlich aus! Er berichtete High Snobiety, ihn habe ein mit Samt bezogenes Buch aus dem 19. Jahrhundert mit Bildern von ernst blickenden Menschen zu seinem Foto-Gesicht inspiriert. "Paparazzi fragen mich immer, warum ich nicht grinse. Und ich denke, nicht zu lächeln bringt mich zum Lächeln," erklärt er seine Entscheidung – die für ihn von historischen Kunstwerken bestätigt wird: "Auch auf alten Gemälden, die in Schlössern hängen, grinsen die Menschen nicht, weil das nicht cool aussehen würde."

Seine Ehefrau möchte den Fotografen eins auswischen! Denn diese hätten sich während ihrer Schwangerschaft mit Nori auf ihr aufgedunsenes Aussehen fixiert – damals litt die junge Schwangere an allerdings an einer Schwangerschaftsvergiftung und den Symptomen dieser gefährlichen Erkrankung. Dem C Magazin erzählte sie: "Nach der Geburt dachte ich: 'Das sind die selben Leute, die mich ausgelacht und diese gemeinen Geschichten veröffentlicht haben, die mich fett nannten für etwas, über das ich keine Kontrolle hatte."Was haltet ihr von den Argumenten des Paares?

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Frazer Harrison/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf den MTV Video Music Awards 2015

Ivan Nikolov/WENN Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

