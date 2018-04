Khloe Kardashian (33) ist schwanger – und wurde hart hintergangen! Die Reality-TV-Beauty hat eigentlich gerade allen Grund zur Freude: Die Blondine erwartet in wenigen Tagen ihr erstes Kind mit ihrem Schatz, dem NBA-Star Tristan Thompson (27). Doch jetzt der Riesenschock, der das Bild ihrer heilen Familie komplett zerstört: Ihr Boyfriend hat die Beauty während ihrer Schwangerschaft mehrmals betrogen – hat fremd geknutscht und wild mit mehreren Frauen gefummelt!

Bereits im Oktober, als Khloe gerade im dritten Schwangerschaftsmonat mit dem gemeinsamen Nachwuchs war, küsste Tristan fremd, wie jetzt Überwachungsaufnahmen beweisen. Darauf zu erkennen: Der Basketball-Star saß in einer Bar in Washington D.C. von zwei Frauen umgeben – und busselte zuerst die eine Unbekannte innig, bevor er sein Gesicht an den Brüsten der zweiten Lady rieb! Laut TMZ sollen die Damen auch vergnügt in Tristans Schritt gegriffen haben. Doch bei diesem bis dato wohl einmaligen Ausrutscher sollte es nicht bleiben!

Denn am vergangenen Sonntag wurde das Sport-Ass erneut ganz vertraut mit einer brünetten Schönheit gesichtet! Während sich seine Baby-Mama in Cleveland auf die Geburt vorbereitete, amüsierte sich Tristan in einem New Yorker Hotel nach einem NBA-Spiel mit der noch unbekannten Lady. Sie soll Khloes Liebsten in einer Bar aufgerissen haben – und nach mehreren Stunden mit ihm auf seinem Zimmer das Resort verlassen haben.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Anzeige

Kevin Winter / Staff / Getty Images Tristan Thompson

Anzeige

Ezra Shaw/ Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Profi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de