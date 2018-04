Eigentlich könnten Khloe Kardashian (33) und ihr Tristan Thompson (27) glücklicher nicht sein! Die beiden sind in freudiger Erwartung, denn jeden Augenblick könnte ihr Baby-Girl das Licht der Welt erblicken. Für das Reality-Sternchen und den Basketball-Spieler ist es das erste gemeinsame Kind. Jetzt zieht jedoch ein verräterisches Video um die Welt, das das Glück der baldigen Eltern schlagartig zerstören könnte: Meilenweit von seiner Khloe entfernt umgarnte der Profi-Sportler eine unbekannten Brünette.

Während Khloe im neunten Monat schwanger zu Hause in Cleveland sitzt und darauf wartet, dass jeden Moment die Wehen eintreffen, scheint sich ihr Liebster in New York mit einer anderen zu vergnügen. Daily Mail veröffentlichte jetzt einen skandalösen Clip, in dem der Profi-Sportler heimlich dabei gefilmt wurde, wie er heftigst mit einer anderen im Gange ist. Die legt liebevoll ihre Hand um den Nacken des Vergegeben. Später sollen die beiden sogar wild geknutscht haben. "Sie standen mit einer Gruppe von Freunden am Nachbarstisch. Sie haben ganz offensichtlich den ganzen Abend lang rumgemacht", berichtete eine Augenzeugin.

Khloe dürfte das Beweismaterial bitter aufstoßen! Immerhin hatte sie schon seit längerer Zeit die begründete Angst, dass ihr der flirt-freundliche Hottie untreu werden könnte. Auch seine Ex Jordan Craig verließ Tristan, während sie schwanger war.

Khloe Kardashian Khloe Kardashian, Reality-Star

Jason Miller/Getty Images Tristan Thompson, Basketball-Spieler

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

