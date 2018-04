Keiner fliegt! Eigentlich wird jede Woche ein Promi bei Let's Dance aus der Show gewählt! Nach Schauspielerin Tina Ruland (51), Bachelorette Jessica Paszka (27) und YouTuber Heiko Lochmann (18) hätte auch am kommenden Freitag wieder ein Star seine Tanzschuhe an den Haken hängen müssen. Doch diese Woche soll offenbar keiner der Kandidaten das beliebte RTL-Format verlassen. Der Grund für die neuen Spielregeln ist allerdings kein besonders schöner!

Vor wenigen Minuten verkündete die Bild, dass Model Barbara Meier (31) und ihr Tanzpartner Sergiu Luca (35) am kommenden Freitag nicht bei "Let's Dance" antreten werden. Der Grund: Die geliebte Oma der Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 ist gestorben. Aufgrund des Todesfalls und der anstehenden Beerdigung wird das Model daher eine Woche pausieren. Das bedeutet für die verbliebenen Stars, dass kein Tanzpaar das Format verlassen muss.

Allerdings verspricht die Show trotzdem eine Menge Unterhaltung: Superstar Kylie Minogue (49) wird zu Gast bei "Let's Dance" sein. In Folge fünf, am 20. April, wird dann alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Barbara wird wieder übers Parkett fegen und am Ende des Abends muss dann ein Promi gehen.

Andreas Rentz / Getty Images Robert Beitsch und Jessica Paszka bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier in der 2. Folge von "Let's Dance"

Florian Ebener/Getty Images Kathrin Menzinger, Heiko Lochmann, Marta Arndt und Chakall in der dritten "Let's Dance"-Show 2018

