TV-Star Jana Ina Zarrella (41) moderiert in diesem Jahr auch die zweite Staffel des beliebten Datingformats Love Island auf RTL II. Die Ehefrau von Giovanni Zarrella (40) will in der Kuppelshow wieder liebeshungrigen Singles zur ganz großen Liebe verhelfen. Aber wie kommt die Entscheidung des TV-Senders, auch 2018 auf die schöne Brasilianerin zu setzen, bei den Fans und Zuschauern an?

Jana Ina geht wieder als Amor ins Rennen und das findet die Mehrzahl der Promiflash-Leser die perfekte Wahl. 81,9 Prozent der User sind hellauf begeistert, dass das Model wieder als "Love Island"-Gastgeberin fungiert. Lediglich 18,1 Prozent der 1.110 Umfrageteilnehmer (Stand: 11.04.2018; 17:30 Uhr) sind kein Fan der Moderationsbesetzung und hätten sich ein neues Gesicht für das Fummelformat gewünscht.

Die zweifache Mama selbst kann die TV-Liebessuche kaum erwarten, wie sie auf Instagram mit dem Hashtag #Ichfreuemich deutlich macht. Unter ihrer Anleitung lernen sich die abenteuerlustigen Singlemänner und -frauen in der Kuppelshow bei unterschiedlichen Spielen kennen – und am Ende hoffentlich lieben. Noch müssen sich die Fans des Realityformats allerdings etwas gedulden, denn die zweite Staffel soll erst im Herbst auf RTL II ausgestrahlt werden.

Instagram / janainazarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella in Dubai

