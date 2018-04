Diese Powerfrau geht mit mutigem Beispiel voran! Sängerin Demi Lovato (25) gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt – und steht permanent im Scheinwerferlicht. Nicht nur ihr gesangliches Talent wird von der Öffentlichkeit bewertet, sondern auch ihr Body ist immer wieder scharfer Kritik ausgesetzt. Trotzdem ging Demi jetzt einen mutigen Schritt: Sie postete ein Cellulite-Bild auf Social Media. In einem Interview verriet sie jetzt ihre Beweggründe!

Im Gespräch mit E! Newsmachte die selbstbewusste Beauty eines noch mal ganz deutlich: "Ich dachte mir, irgendjemand muss meinen Fans und jedem, der sich meinen Account anguckt, zeigen, dass das, was du siehst, nicht immer real ist. Also habe ich mich dazu entschieden, meine Makel anzunehmen." Weiter betonte sie, dass die kleinen Fehler, die man gar nicht als solche ansehen sollte, eben zu ihr gehörten. Sie wolle der Welt zeigen, dass sie unvollkommen sei und gerade das sie schön mache.

Ihren Body so zu akzeptieren, wie er ist, war für Demi allerdings nicht immer so selbstverständlich. Über Jahre hatte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin mit einer Essstörung zu kämpfen. Jetzt will sie mit ihrer Offenheit auch anderen helfen, ein postives Körpergefühl zu entwickeln.

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Demi Lovato bei einem Konzert in Kalifornien

Anzeige

Facebook / DemiLovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de