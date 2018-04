Es war ein echter Überraschungsmoment! Jessica Paszka (27) musste bereits in der zweiten Entscheidungsshow das RTL-Format Let's Dance verlassen. Etwas, womit die Ex-Bachelorette wohl selber nicht so richtig gerechnet hätte, denn nach der Show flossen zahlreiche Kullertränen! Promiflash traf die Beauty jetzt beim LEA Award in Frankfurt am Main und hakte mal nach, ob sie den plötzlichen Sendungs-Exit nun verdaut habe: "Ja, ich kann sagen: Mir geht es gut! Aber ich schaue die Sendung aus einer ganz anderen Perspektive", verriet Jessi tapfer.



