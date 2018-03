Sie ist jung, sie ist hübsch und sie ist eine wahre Powerfrau: Reality-Sternchen Jessica Paszka (27) verdrehte schon als Bachelorette ihren männlichen Fans den Kopf. Im Promi Big Brother Haus erreichte sie derweil einen stolzen fünften Platz. Doch bei Let's Dance flog die brünette Schönheit nun bereits in der zweiten Show raus. Ihr Scheitern in der RTL-Tanzshow überraschte sowohl das Publikum im Studio als auch die Zuschauer auf den heimischen Sofas. Warum haben nicht genug Fans für Jessi angerufen?

In der gestrigen Sendung sah sie aus wie ein Engel! In einem weißen, langen Kleid und mit geflochtenem Zopf schwebte sie gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Robert Beitsch (26) übers Parkett. Für ihren Slowfox zu "Like A Virgin" erhielt das Paar 16 Punkte – keine Glanzleistung, aber auch nicht allzu schlecht. Dass die "Let's Dance"-Reise für die 27-Jährige so ein frühes Ende nehmen würde, hätte daher wohl niemand erwartet. Oder vielleicht doch? Promiflash war live in Köln und konnte beobachten, wie angespannt die 27-Jährige den Abend über wirkte. Konnte sie vielleicht schon ahnen, dass es eng für sie werden könnte? Seit der Trennung von ihrem Rosenkavalier David Friedrich (28) hatte die Beauty immerhin deutlich an Ansehen unter ihren Followern eingebüßt.

Das unschöne Liebes-Aus des "Bachelorette"-Paares nach nur vier Monaten Beziehung nagte deutlich am Image der Essenerin. Fans des Eskimo Callboy-Drummers warfen ihr damals unter anderem Karrieregeilheit vor. Ob die Zahl der Anrufer am gestrigen Abend deshalb so gering für Jessi ausfiel?

Florian Ebener / Getty Images Robert Beitsch und Jessica Paszka bei ihrem Slowfox bei "Let' Dance"

RTL Bachelorette Jessica Paszka während der zweiten Entscheidung

MG RTL D David Friedrich und Jessica Paszka

