In der Vergangenheit kam es innerhalb der beliebten ProSieben-Castingshow Germany's next Topmodel um Modelmama Heid Klum immer wieder zu Reibereien zwischen den zwei Kontrahentinnen Zoe Saip und Victoria Pavlas (19). Die beiden Beautys kennen sich nicht etwa erst seit den Dreharbeiten zur Kultsendung: Seit Jahren sind sie beste Freundinnen – mit Höhen und Tiefen. In der heutigen Folge herrscht wieder dicke Luft: Während des sportlichen Akrobatik-Shootings hat Victoria Zoe einfach die Pose geklaut.

Die sportliche Leistung der zwölf übrigen Kandidatinnen in der letzten Woche war für die Chefjurorin Heidi Klum (44) eine große Enttäuschung. Deshalb fordert sie von ihren Schützlingen auch heute wieder Fitness vom Allerfeinsten. Victoria, die sich vorher gemeinsam mit Zoe am Ring warmgeturnt hatte, war als erste an der Reihe. Zoe schockierte die Kopfüber-Pose ihrer Freundin, als sie ihr zusah! "Warum macht sie das jetzt? Das ist meine Pose", empörte sie sich. Victoria konterte: "Gibt es etwa Copyright vor laufenden Kameras oder wie? Sie stellt mich ins schlechte Licht!" Heidi, die den Beef natürlich bemerkte, äußerte sich ebenfalls zum Eklat: "Ihr beiden habt eine richtige Hassfreundschaft! Das ist ja ein ständiges Hin und Her!"

Ihre Freundschaft wird die kleine Zankerei vermutlich nicht zerstören. "Wir streiten hier eben, weil wir aneinanderkleben wie Kaugummis. Das ist es uns aber nicht wert", versicherte Zoe. Und auch Vic fand beschwichtigende Worte: "Ich brauche Zoe viel zu sehr, als dass ich hier anfangen würde, wegen solcher Sachen zu streiten."

Instagram / victoria.topmodel.2018 Victoria Pavlas in Los Angeles, Kalifornien

Instagram / victoria.topmodel.2018 Zoe Saip und Victoria Pavlas nach dem Umstyling bei GNTM

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Jurorin

