Ihre Tochter hat am 11. April das Licht der Welt erblickt: Jamie Lynn Spears (27) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Pünktlich zum vergangenen Weihnachtsfest hatte die jüngere Schwester von Britney Spears (36) verkündet, dass sie und ihr Mann Jamie Watson ihr zweites Kind erwarten. Nun ist es endlich so weit: Die glücklichen Eltern dürfen ihr Baby-Girl in die Arme schließen – damit ist Jamies Töchterchen Maddie (9) nun große Schwester!

"Wir sind mehr als aufgeregt, unsere Tochter in unserer Familie willkommen heißen zu dürfen", erzählte die frischgebackene Zweifachmama dem Magazin People. Das Nesthäckchen des Spears-Clans hört auf den Namen Ivey Joan Watson, der eine ganz besondere Bedeutung hat: "Ihr mittlerer Name lautet Joan, zu Ehren meiner Tante Sandra, die vor zehn Jahren an den Folgen von Eierstock-Krebs gestorben ist", verriet Jamie.

Tante Britney hat sich noch nicht zur Geburt ihrer Nichte geäußert. Doch während ihre Sis schwanger war, meldete sich die 36-Jährige via Twitter überglücklich zu Wort: "Maddie wird die beste große Schwester überhaupt! Ich freue mich so für Jamie! Ich liebe euch alle so sehr."

Instagram / jamielynspears Jamie Watson, Maddie und Jamie Lynn Spears

JamieLynnSpears/Instagram Jamie Watson und Jamie Lynn Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sean Preston Federline, Jayden James Federline, Jamie Lynn Spears und Maddie Briann

