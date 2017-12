"Es sieht so aus, als würden wir 2018 mit einem weiteren großen Meilenstein beginnen. Wir können glücklich verkünden, dass Maddie endlich eine große Schwester sein wird" , freute sich Jamie bei Instagram . Dazu postete die Schwester Britney Spears (36) ein zuckersüßes Familienporträt. Sie hält die Hände von ihrem Mann und ihrer Prinzessin ganz fest – in atemberaubender Natur-Kulisse. Jamies Babykugel ist in ihrem goldenen Glitzerkleid schon deutlich zu erkennen!

In welchem Monat die Musiker bereits ist, hat sie leider nicht verraten. Auch das Geschlecht des Sprösslings bleibt wohl vorerst das süße Geheimnis der werdenden Eltern. 2014 gaben sich die Turteltauben in New Orleans das Jawort. Seid ihr von der Nachricht überrascht? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!