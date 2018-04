Seine Kids stärken ihm in dieser Zeit den Rücken! Seit über einem Monat wirbelt Chakall (45) mehr oder weniger ambitioniert über das Tanzparkett von Let's Dance. Zusammen mit seiner Partnerin Marta Arndt (28) musste er schon heftige Kritik von der Jury einstecken. Doch seine größten kleinen Fans stehen immer hinter ihm. Nun präsentiert Chakall seine drei Kinder in einem niedlichen Post!

Via Instagram teilte der 45-Jährige einen süßen Schnappschuss von sich und seinen Engeln in einheitlicher Turban-Montur. "Weil es die kleinen Freuden im Leben sind, die mich zum Lächeln bringen", betitelt der Tanz-Laie sein putziges Bild. Stolz wie Oskar strahlen die Mini-Chakalls neben ihrem Daddy in die Kamera. Bereits in der zweiten Show von "Let's Dance" saßen die Sprösslinge des Kochs mit kunterbunten Turbanen im Publikum und feuerten ihren Papa kräftig an.

Dieser gebündelte Family-Support kann dem gebürtigen Argentinier nur Kraft für die nächsten Shows geben – die er sicher nach der krassen Rüge von Juror Joachim Llambi (53) gebrauchen kann. "Ich weiß, was er kann und was er nicht kann – und er kann nichts beim Tanzen", lautete das vernichtende Urteil des ehemaligen Tanzprofis nach Chakalls jüngstem Auftritt.

Instagram / chefchakall Chakall mit seinen drei Kindern

Florian Ebener/Getty Images Chakall und Marta Arndt bei "Let's Dance"

