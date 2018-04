Für die Lochis könnte es aktuell nicht besser laufen. Die Zwillingsbrüder feiern nicht nur im Netz unglaubliche Erfolge. Anfang des Jahres schafften sie es in den diesjährigen Cast der begehrten Tanzshow Let's Dance und begeisterten dort zuletzt Woche für Woche die Fernsehzuschauer. Ein Sprung ins TV-Geschäft, der jetzt mit einer weiteren Showteilnahme garniert wird. Pünktlich zum Staffelstart von Grill den Profi werden Roman und Heiko den Kochlöffel schwingen.

Dass die YouTube-Stars auf dem Tanzparkett ordentlich Vollgas geben können, haben sie zuletzt eindrucksvoll bewiesen. Davon, dass sie auch am Herd eine gute Figur machen, dürfen sich die Zuschauer am 15. April überzeugen. Wo Heiko und Roman als Duo aufschlagen, herrscht bekanntermaßen Trubel – so auch in DER Kochshow Deutschlands. Mit Unterstützung von Zwei-Sterne-Koch Hans Neuner wollen die Zwei im Dessert-Gang eine süße Sünde auf die Teller zaubern, doch das Kochduo droht im Chaos zu versinken. Denn schon bei ihrem glutenfreien Rezept für Brownies mit Eis herrscht Uneinigkeit. Läuft ihnen wegen der hitzigen Diskussion etwa am Ende die Zeit davon?

Neben den Lochis stellen sich auch DSDS-Jurorin Ella Endlich (33) und Schauspieler Heinz Hoenig (66) dem Kochbattle gegen Roland Trettl. Der Profi-Koch scheint sich von so viel Power am Herd aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, er sorgt stattdessen für besinnliche Momente und schwärmt von seiner Frau: "Sie nimmt mir alles ab, was mich belasten würde. Sie hält mir den Rücken frei für Dinge, die wichtig sind."

MG RTL D / Frank W. Hempel Die Lochis, Ella Endlich und Heinz Hoenig bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Hans Neuner, Die Lochis, Heinz Hoenig, Ella Endlich und Roland Trettl bei "Grill den Profi"

MG RTL D / Frank W. Hempel Die Lochis bei "Grill den Profi"

