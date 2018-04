Nun hat es sich ausgetanzt! In der dritten Let's Dance Show musste wieder ein Paar das beliebte Format verlassen. Nachdem Schauspielerin Tina Ruland (51) bereits zum Auftakt ihre Tanzschuhe wieder an den Nagel hängen musste, traf es in der zweiten Sendung TV-Junggesellin Jessica Paszka (27). Nun musste ein dritter Promi das Abenteuer beenden: Für Heiko Lochmann (18) und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (29) ist jetzt Schluss!

Da war es nur noch ein Lochi... Für Heiko Lochmann war die dritte Show die Letzte. Mit seiner Performance zu Pietro Lombardis (25) "Senorita" versuchte er, mit Tanzpartnerin Kathrin Menzinger einen heißen Salsa aufs Parkett zu legen – doch die Zuschauer konnte das Power-Paar nicht überzeugen. Die Oma der Lochis, die im Publikum saß und ihre Enkel anfeuerte, verdrückte bei der Verkündung sogar ein kleines Tränchen. Verständlich, denn trotz 19 Jurypunkten in dieser Woche heißt es: Heiko verliert das Lochi-Duell gegen seinen Bruder Roman!

Am besten abgeschnitten hat in der Show übrigens Barbara Meier (31). Das Model tanzte mit Partner Sergiu Luca (35) zum Song "O Fortuna" – die beiden holten mit 26 Punkten die höchste Jurywertung des Abends.

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Kandidaten nach der zweiten Show

Andreas Rentz / Getty Images Kathrin Menzinger & Heiko Lochmann bei der 1. "Let's Dance"-Show

Andreas Rentz/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca in der 2. Folge von "Let's Dance"

