Sind sie ein Paar, oder sind sie es nicht? Seit dem großen Bachelor-Finale ist Daniel Völz (33) glücklich mit seiner Auserwählten Kristina Yantsen – oder etwa doch nicht? Seit Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, der Rosenkavalier turtele heimlich mit Ex-Love Island-Kandidatin Chethrin Schulze (25). Zuletzt entfachten einige aufmerksame Follower sogar Spekulationen, die beiden Reality-Stars hätten die Ostertage gemeinsam in Wien verbracht. Im Interview mit Promiflash klärt Chethrin jetzt auf: Geht da wirklich was mit dem Berliner?

Der ECHO sorgte am Donnerstagabend für einen wahren Promiauflauf in der Hauptstadt. Auch die TV-Blondine ließ es sich nicht nehmen, der Musikveranstaltung live vor Ort zu folgen. Promiflash traf Chethrin am roten Teppich – auf die Frage, was da wirklich zwischen ihr und Daniel laufe, ging die 25-Jährige aber nur knapp ein. "Ich bin Single", betonte sie kurz angebunden. Ganz schön ungewöhnlich für die Ex-Curvy Supermodel-Kandidatin!

Ob das etwas an der Meinung der Promiflash-Leser ändert? Neulich hatten in einer Umfrage 70,6 Prozent angegeben, an eine heimliche Liebelei der beiden Hundeliebhaber zu glauben. So oder so: Wirklich rosig scheint es zwischen Daniel und seiner offiziellen Freundin Kristina nicht zu laufen. Vor Kurzem hatte die geheimnisvolle Tänzerin die Spekulationen nicht nur durch ihren Single-Beziehungsstatus auf Facebook angeheizt, auch Daniel befeuerte die im Netz kusierenden Theorien um ein Liebes-Aus: Der knutschfreudige 33-Jährige genoss vor Kurzem einige Tage mit seiner Familie – von Kristina fehlte jede Spur...

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen und Daniel Völz in Florida

