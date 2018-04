Sarah Lombardis (25) Imagewandel kommt bei den deutschen Celebrities richtig gut an! Die DSDS-Zweite von 2011 feiert aktuell ihr Gesangs-Comeback – mit neuen Songs komplett auf Deutsch! Für diesen Schritt feiern sie viele Promis. Moderatorin Enie van de Meiklokjes (43) schwärmte im Promiflash-Interview: "Ich finde, das Deutsche passt ganz gut zu ihr und sie hat so eine andere, tolle Stimme dadurch!" Auch Sängerin Jazzy Gudd (28) alias Eule outet sich als absolutes Sarah-Fangirl: "Sie ist halt eine unfassbar gute Stimme!" Für den neuen Style trennte sich die Mama von Alessio Lombardi (2) auch von ihren langen Haaren – der frische Look gefällt besonders Ex-DSDS-Gewinner Luca Hänni (23): "Steht dir, Sarah!"



