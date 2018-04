Anfang April gab Sarah Lombardi (25) bereits den ersten Hinweis auf ihre neue Musik. Mit der Veröffentlichung des Liedschnipsels von "Genau hier" gab sie ihren Fans einen ersten Vorgeschmack auf ihren neuen deutschsprachigen Song. Bei ihren Followern kam das gut an und ab Freitag sollen sie jetzt den kompletten Track hören dürfen. Die Mama des kleinen Alessio (2) kann den Release kaum abwarten und ist mega-aufgeregt!

Die Single und der dazugehörige Clip sind für Musikliebhaber ab Mitternacht verfügbar. "Ich weiß nicht, ob ich so lange noch warten kann, aber ich bin sehr gespannt auf das Feedback von den Leuten!", verriet die Sängerin jetzt gegenüber Promiflash in Berlin. Mit ihrem neuen Look und neuen Stücken im Gepäck freue sie sich nun auf die Zukunft: "Ich habe sehr viel Energie getankt und viel Kraft, für das, was kommt", berichtete Sarah freudestrahlend weiter.

Doch die insgesamt zweijährige kreative Pause ging auch an der Kölnerin nicht spurlos vorbei. Die ehemalige DSDS-Kandidatin habe das Singen regelrecht vermisst – und musste sich sogar an ihre eigene Stimme bei den Aufnahmen im amerikanischen Nashville gewöhnen: "Es war im ersten Moment auch total komisch, sich wieder singen zu hören, weil ich wirklich eine Zeit lang ganz wenig und ganz selten gesungen habe." Seid ihr gespannt auf die neue Musik von Sarah? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit Sohn und Großmutter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de