Let's Dance-Fans sind seit einigen Wochen stinkig: Ihnen geht das Voting der beliebten Tanzshow gehörig auf den Keks. Schon zwei Wochen in Folge flogen solide Kandidaten raus, obwohl die Jurywertung gar nicht so schlecht war. Jessica Paszka (27) musste ebenfalls überraschend die Show verlassen, doch ein neues Bewertungssystem ist ihrer Meinung nach nicht nötig. "Ich finde es komisch, wenn im Nachgang irgendwie so viel Shitstorm ist. Im Endeffekt haben ja die Zuschauer entschieden, das heißt also im Umkehrschluss, dass die Menschen für ihre Favoriten auch wirklich verstehen sollen, dass sie anrufen müssen", appellierte sie im Promiflash-Interview beim LEA-Award.



