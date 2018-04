Das Let's Dance-Publikum hat genug von Überraschungen! Nachdem schon Jessica Paszka (27) vor zwei Wochen total unerwartet die Show verlassen musste, ist das Tanzabenteuer nun auch für Heiko Lochmann (18) vorbei. Der YouTuber staubte mit 19 Punkten zwar eine ordentliche Jurywertung ab, im Telefonvoting riefen aber einfach nicht genügend Fans für den Teenager an. Ein Konzept, das vielen Zuschauern mittlerweile gegen den Strich geht: Sie fordern ein neues Bewertungssystem!

Auf der offiziellen Facebook-Seite von "Let's Dance" löst Heikos Rauswurf aktuell eine riesige Diskussion aus. Die meisten User finden es unfair, dass mit Profikoch Chakall ein deutlich schlechterer Tänzer eine Runde weiter kam. "Auch wenn es natürlich eine Fernsehshow ist, sollte es doch fair zugehen und nach Können beurteilt werden", fordert ein Zuschauer stellvertretend für die Mehrheit. Ein Fan hat sogar schon eine passende Idee für ein gerechteres Abstimmungsverfahren parat: Die Gewichtung zwischen Jury- und Publikumswertung sollte verlagert werden. "Ein Telefonvoting für die Zuschauer, in dem sie sich zwischen den drei schwächsten Kandidaten entscheiden müssten, wäre vielleicht fairer" – bisher kann für alle Teilnehmer angerufen werden.

In der "Let's Dance"-Community wirft zudem noch ein weiterer Kritikpunkt Fragen auf. Viele Lochi-Fans beschweren sich darüber, dass sie beim Telefonvoting gar nicht abstimmen konnten, da die Leitungen ständig besetzt waren. Was sagt ihr zu dem Thema? Stimmt in der Umfrage ab!

