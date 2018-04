Die vierte Folge der beliebten RTL-Tanzshow Let's Dance steht am heutigen Abend ganz unter dem Motto der 90er Jahre. Bis auf einen kleinen Brand während der Salsa von Schauspielerin Julia Dietze (37) und ihrem Profipartner Massimo Sinató (37) zu "Bailamos" von Enrique Iglesias (42) lief bisher alles wie am Schnürchen. Sowohl die drei Juroren Joachim Llambi (53), Jorge Gonzalez (50) und Motsi Mabuse (37) als auch die Tänzer sehen einfach umwerfend aus. Nur eine scheint am diesem Abend mit ihrem Outfit zu polarisieren: Reality-Star Daniela Katzenberger (31) löst eine wahre Diskussion zu Vics fragwürdiger Garderobe aus.

Auf ihrer Facebook-Seite postet die Kultblondine einen Schnappschuss von ihrem Fernsehbildschirm, über den die Unterhaltungssendung flimmert. Das Pic zeigt die strahlende Moderatorin Victoria Swarovski (24) in ihrem kurzen, fliederfarbenen Origami-Kleid, das bei vielen Zuschauern Rätsel aufwirft. "So, heute schaue ich auch mal wieder 'Let's Dance'. Wie gefällt euch Victorias Kleid heute", fragt Dani ihre Bewunderer. Prompt meldet sich ihre Community zu Wort. Sie scheinen sich alle einig zu sein: Victorias Look ist ein absoluter Fail! "Ihre Garderobe lässt zu wünschen übrig", lautet ein Kommentar, "Sieht aus wie eine Sankt-Martin-Laterne", ein anderer.

Auffällig ist auch, dass viele Fans erneut Anspielungen auf Sylvie Meis (40) machen, die vor der Österreicherin an der Seite von Daniel Hartwich (39) durch das RTL-Tanzformat führte. Wie kommt das Outfit bei euch? Stimmt ab!

