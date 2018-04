Riesiger Erfolg für Ed Sheeran (27)! Der Musiker hat sich in den vergangenen Jahren vom kleinen Jungen mit der Gitarre zum absoluten Mega-Star in der weltweiten Musikbranche hochgearbeitet! Er schreibt einen Nummer-eins-Hit nach dem anderen und seine Konzerte sind meist nach Minuten ausverkauft. Auch die Deutschen feiern die Mucke des britischen Sängers – sie haben seinen Songs mittlerweile eine Milliarde Mal digital gelauscht!

Als erster Gesangs-Künstler hat Ed in Deutschland diese magische Zahl geknackt! Sein Track "Shape Of You" zählt mit 170 Millionen Aufrufen zu den meistgestreamten Songs, wie die Daten von GfK Entertainment beweisen. Für diesen enormen Zuspruch bekommt der Rotschopf selbst von wahren Musikkennern Komplimente. Der CEO von Warner Music Central Europe, Bernd Dopp, schwärmte zum Beispiel über den "Perfect"-Interpreten: "Ed ist zweifellos einer der begabtesten, besten und erfolgreichsten Songwriter, Sänger und Performer unserer Zeit."

Ob der Fan-Liebling auch in der deutschen Award-Saison so gut abschneiden wird? Ed ist gleich viermal für den ECHO 2018 nominiert. Bei der morgigen Verleihung entscheidet sich, ob der Strahlemann in den Kategorien wie "Album des Jahres" oder "Hit des Jahres" die begehrte Auszeichnung abräumen wird.

Phil Walter / Getty Images Ed Sheeran bei einem Konzert in Auckland, Neuseeland

Paul Kane/Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Gareth Cattermole/Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

