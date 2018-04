Im Hause Kardashian überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem die Gerüchte über den untreuen Vater von Khloe Kardashians (33) ungeborenem Mädchen an die Öffentlichkeit gerieten, soll sie den Basketballer Tristan Thompson (27) so weit weg wie möglich von sich und dem Kind halten wollen. Doch der Reality-TV-Star ist mit seinem Dilemma nicht alleine. Auch Beyonce (36), Coleen Rooney (32) und Eniko Hart (33) teilen das Schicksal von treulosen Partnern in der Schwangerschaft.



