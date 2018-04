Am 24. April ist es wieder so weit: Die fünfte Staffel von Sing meinen Song geht an den Start. Dabei werden auch dieses Mal sieben Musikstars antreten, um die Songs ihrer Kollegen zu performen. Die Rolle des Gastgebers und Moderators übernahm jetzt zum ersten Mal Mark Forster (34). Wie die anderen Teilnehmer Promiflash verrieten, schlug sich der Mützenträger überragend: "Er hat es wirklich ganz toll gemacht. Mark war unser spiritueller Führer sozusagen", schwärmte Alphaville-Frontmann Marian Gold.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de