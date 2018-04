Das ist doch mal ein Fan-Girl-Moment der besonderen Art! Die Verleihung des ECHOs am Donnerstagabend war für Sarah Lombardi (25) ein ganz besonderes Event: Die ehemalige DSDS-Zweite präsentierte sich bei der Veranstaltung zum ersten Mal im neuen Look. Neben zahlreichen Komplimenten für ihren Long Bob konnte die Ex von Pietro Lombardi (25) bei dem Event aber noch ein ganz besonderes Schmankerl abräumen: Ein heißer Star verdrehte Sarah vollkommen den Kopf!

Sie kann gerne sein It-Girl sein: In ihrer Instagram-Story nahm die Brünette ihre Fans mit zu dem großen deutschen Musikpreis – und auch ein besonderes Selfie durfte da nicht fehlen. "Ein bisschen verliebt!", textete Sarah zu dem Foto. Doch welcher Mann bringt die Mama des kleinen Alessio (2) so zum Strahlen? Kein Geringerer als Superstar Jason Derulo (28)! Und der scheint sich neben der Sängerin ebenfalls wohlzufühlen: Über beide Ohren grinst der "Tip Toe"-Interpret in die Kamera.

Dass die 25-Jährige mit ihrem neuen Ich nicht nur Jason Deruo um den kleinen Finger wickeln konnte, zeigte sich zuletzt auch in der Promiflash-Umfrage: Mehr als 85 Prozent der Leser zeigten sich total begeistert von der kurzen Frise der Kölnerin. Da kann selbst ein Hottie wie Jason nicht anders, als zu grinsen.

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi, Sängerin

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Jason Derulo beim ECHO 2018

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi bei den ECHO Awards 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de