Alles neu, macht der – April: Sarah Lombardi (25) begeistert beim ECHO nach langer Bühnenauszeit mit einem echten Wow-Auftritt! Die Sängerin kündigte vor wenigen Tagen einen deutlichen Imagewechsel an, trennte sich sogar von ihren geliebten, superlangen Haaren. Nachdem es bei ihr in den letzten Monaten privat ziemlich turbulent zugegangen war, will Sarah nun wieder mit ihrer Musik Schlagzeilen machen. Mit ihrem heutigen Erscheinen und bevorstehenden Comeback wird ihr das mit Sicherheit gelingen!

Es war Sarahs erster Auftritt mit ihrem neuen Ich – doch von Nervosität keine Spur! Schon vor Beginn der Preisverleihung lieferte die Mama von Alessio (2) ordentlich auf dem roten Teppich ab: Total ladylike posierte die Neu-Longbob-Trägerin für die Fotografen und verteilte fleißig Handküsse. Doch nicht nur ihren Look hat Sarah verändert: Die hübsche Ex-DSDS-Finalistin singt jetzt erstmals auch auf Deutsch! Ihr Song "Genau hier" ist der erste Track in ihrer Muttersprache und wird schon am Freitag released.

Vor der Veröffentlichung ihrer Single ist Sarah ziemlich aufgeregt, wie sie neulich im Promiflash-Interview verrät: "Ich weiß nicht, ob ich so lange noch warten kann, aber ich bin sehr gespannt auf das Feedback von den Leuten!"

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi beim ECHO 2018 in Berlin

Getty Images / Andreas Rentz Sarah Lombardi bei den ECHO Awards 2018

RTL II / Per Florian Appelgren Sarah Lombardi, Sängerin

