Bei ihr haben Dauernörgler keine Chance! Dagi Bee (23) weiß als umjubelter YouTube-Star, seine Fans zu begeistern – ob mit stylishen Looks, coolen Clips oder auffälligen Haarfarben. Manche Zuschauer scheinen aber immer wieder Grund zum Zetern zu finden: Ihr Auftreten trifft nicht jedermanns Geschmack. Jetzt machte Dagi ihrem Ärger über ungebetene Mecker-Kommentare im Netz gehörig Luft. Die Influencerin hat den Kanal gestrichen voll von Besserwisserei per Privatnachricht!

Mit konstruktiver Kritik an ihrer Arbeit haben die Zuschriften, die Dagi am Freitag in ihrer Instagram-Story öffentlich machte, nicht viel zu tun. Stattdessen bemängelte ein User in mehreren Nachrichten hintereinander ausschließlich, wie sich Dagi im Netz präsentiert: Weder ihre Nägel noch ihr Highlighter oder die Menge an Videos mit Filter passen dem Kommentator. "Willst du direkt mit meinem Leben tauschen und alles besser machen? WTF?", antwortete die 23-Jährige ihrem "Fan" öffentlich auf dem Screenshot der Nachrichten.

Offenbar passt einigen Followern der geschäftstüchtigen Lifestyle-Expertin auch ihr Event-Look für die Echo-Preisverleihung nicht. "Wer hat dein Make-up gemacht? Leider sehr schlecht. Kann ich dich auf deiner Hochzeit schminken?", schlug ein Zuschauer dem Online-Star vor, nachdem er ihr mehrere Nörgel-Mails geschickt hatte. "Im Leben nicht", lautete Dagis Antwort, die sie mit vier Stinkefinger-Emojis abrundete. In beiden Insta-Storys hielt die Verlobte von Eugen Kazakov die Namen ihrer Kritiker geheim. Was haltet ihr davon, dass sie ihre Nachrichten nun öffentlich gemacht hat? Stimmt ab!

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee bei der 1Live Krone 2016

Andreas Rentz / Getty Images Dagi Bee beim ECHO 2018

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov

