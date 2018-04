Trauen sich Gwyneth Paltrow (45) und ihr Liebster Brad Falchuk etwa doch früher als gedacht? So ganz blicken wohl nur die Schauspielerin und der Glee-Produzent selbst durch ihre Heiratsvorbereitungen. Im November vergangenen Jahres wurde verkündet, dass die beiden sich verlobt haben, im Januar folgte die offizielle Bestätigung – dem Klatsch zufolge, habe Brad jedoch schon vor über einem Jahr um Gwyneths Hand angehalten. Jetzt wird erneut spekuliert: Findet an diesem Wochenende überraschend die große Traumhochzeit statt?

Zum Brodeln brachte die Gerüchteküche eine Party-Einladung: Brads Kollege und Drehbuchautor Ryan Murphy soll eine große Verlobungsfeier für die werdenden Eheleute schmeißen, wie das US-Magazin Page Six verraten wurde. Für eine mögliche Hochzeit spricht der geforderte Dresscode des Abends: Die Männer sollen "black-tie" erscheinen, also in schwarzem Smoking und Fliege, ebenfalls in Schwarz. So ein feiner Zwirn ist für gewöhnlich männlichen Wedding-Gästen vorbehalten.

Auch ein weiteres Indiz gibt es für den möglichen, feierlichen Ringtausch: Valentino-Chef Giancarlo Giammetti hat einen süßen Paar-Moment von Brad und Gwyneth auf Instagram gepostet und schrieb dazu: "Diese zwei inneren und äußeren Schönheiten werden morgen ihre Verlobung feiern. Beste Wünsche, ich liebe euch und finde es sehr schade, dass ich nicht bei euch sein kann."

