Promi-Gäste bei Prinz Harrys (33) Hochzeit! Am 19. Mai wird der Royal seiner Verlobten Meghan Markle (36) das Jawort geben. Über die Gästeliste spekulieren Fans schon länger. Während mittlerweile klar ist, dass Barack Obama (56) nicht wie gedacht an den Feierlichkeiten teilnehmen wird, blieb weiterhin geheim, wer sich sonst die Ehre gibt – bis jetzt. In der The Late Late Show von James Corden (39) entlockte der Talkmaster Victoria Beckham (43) diese Woche nämlich, dass sie eine Einladung erhalten hat: "Ja. England ist schon so aufgeregt. Das ist doch so schön, oder? Sie sehen so glücklich aus!"



