Am 19. Mai findet in London das wohl größte royale Event des Jahres statt: Prinz Harry (33) heiratet seine Meghan Markle (36) in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor. Die Einladungen für die Feier sind natürlich längst bei den rund 600 Gästen eingetroffen. Die Hochzeitsgesellschaft besteht allerdings nur aus dem engeren Bekannten- und Familienkreis: Hochrangige Politiker und Präsidenten werden nicht bei der Zeremonie zu Gast sein!

Zuletzt wurde spekuliert, ob auch Harrys enge Freunde, der ehemalige US-Präsident Barack Obama (56) und seine Frau Michelle (54), zur Trauung kommen. Auch das Auftauchen von Theresa May (61), der Premierministerin des Vereinigten Königreichs, schien sehr wahrscheinlich. Doch der Kensington Palace schiebt diesen Gerüchten jetzt endgültig einen Riegel vor. In einer Pressemitteilung heißt es: "Es wurde entschieden, dass keine offizielle Liste britischer und internationaler Politiker für die Hochzeit von Prinz Harry und Ms. Markle gewünscht ist."

Ein möglicher Grund für den Beschluss: Der 33-Jährige belegt momentan "nur" den fünften Platz der britischen Thronfolge. Für den baldigen Dreifachonkel gelten somit lockerere Regeln. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder, der auf dem zweiten Rang ist: Bei der Eheschließung von Prinz William (35) und seiner Kate (36) 2011 hatten zahlreiche Regierungsmitglieder Großbritanniens wie der damalige Premierminister David Cameron (51) der Zeremonie beigewohnt.

